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Ukončeno
SWA2528W/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.
1,5 m
3,5 mm (zástrčka) – 3,5 mm (zásuvka)
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.
Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.
Barevné značení konektorů usnadňuje zapojení kabelu do správného vstupu a výstupu