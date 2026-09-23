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Ukončeno
SWA2527W/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.
1,5 m
3,5 mm (M) – 2x RCA (M)
Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.