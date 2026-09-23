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Ukončeno

Stereofonní kabel Y

SWA2527W/10

Zajistěte spolehlivé spojení

Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.

Zobrazit všechny výhody

s tímto stereofonním kabelem Y

Zajistěte spolehlivé spojení

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (M) – 2x RCA (M)

Stínění z holé mědi

Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.

Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Lisovaný konektor zabezpečující propojení

Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 193.9 kB
  • 21 July 2026

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu