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Ukončeno

Stereofonní audio kabel

SWA2521W/10

Zajistěte spolehlivé spojení

Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.

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tímto stereofonním audio kabelem

Zajistěte spolehlivé spojení

  • 1,5 m

Poniklované konektory pro zajištění spolehlivého kontaktu

Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno spolehlivé spojení.

Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.

Stínění z holé mědi

Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 206.6 kB
  • 17 June 2025

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