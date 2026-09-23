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Ukončeno
SWA2521W/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.
1,5 m
Poniklované konektory vytvářejí dokonalý kontakt mezi kabelem a konektorem, aby bylo zajištěno spolehlivé spojení.
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.
Stínění z holé mědi chrání před ztrátou signálu.