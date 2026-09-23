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Ukončeno
SWA2302W/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel vám zajistí optimální výkon komponentů. Nabízí nejlepší spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.
1,5 m
Zvuk s vysokým rozlišením bez kompromisů je zajištěn přenosem digitální informace ke komponentům pomocí opticky čisté světelné trubice.
Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.
Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.