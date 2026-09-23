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Ukončeno

Optický kabel

SWA2302W/10

Zajistěte spolehlivé spojení

Tento kabel vám zajistí optimální výkon komponentů. Nabízí nejlepší spojení pro přenos audio signálů mezi komponenty.

Zobrazit všechny výhody

s tímto optickým audio kabelem

Zajistěte spolehlivé spojení

  • 1,5 m

Vysoce kvalitní optická vlákna

Zvuk s vysokým rozlišením bez kompromisů je zajištěn přenosem digitální informace ke komponentům pomocí opticky čisté světelné trubice.

Protiskluzová ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Protiskluzová ergonomická rukojeť dělá propojování komponentů snadným a ergonomicky pohodlným.

Lisovaný konektor zabezpečující propojení

Lisovaný konektor zajišťuje bezpečné propojení mezi komponenty a vyšší odolnost.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 182.1 kB
  • 17 June 2025

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu