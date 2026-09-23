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Ukončeno
SWA2105W/10
Zajistěte spolehlivé spojení
Tento kabel reproduktoru vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi reproduktory a tunerem.
10 m
18 AWG
Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.
Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.
Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.