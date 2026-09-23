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Ukončeno

Kabel reproduktoru

SWA2105W/10

Zajistěte spolehlivé spojení

Tento kabel reproduktoru vám poskytne spolehlivé spojení pro přenos audio signálů mezi reproduktory a tunerem.

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tímto kabelem reproduktoru

Zajistěte spolehlivé spojení

  • 10 m

  • 18 AWG

Vodiče z vysoce čisté mědi zajišťují spolehlivost přenosu signálu

Takový měděný vodič zajišťuje při přenosu signálu vysokou přesnost a minimální odpor.

Standard Plug & Play pro snadnější instalaci

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Pružný plášť z PVC

Pružný plášť z PVC poskytuje jemnému jádru kabelu ochranu. Také zvyšuje odolnost a zjednodušuje instalaci.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 186.2 kB
  • 17 June 2025

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