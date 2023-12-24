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Ukončeno

Perfect replacementUniverzální dálkový ovladač

SRP2018/10

3

| (7) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Univerzální dálkový ovladač 8 v 1.

Nahrazuje až 8 dálkových ovladačů, např. na televizor, satelitní přijímač, přehrávač médií, Blue-ray přehrávač, DVD přehrávač, sound bar, herní konzoli, externí zařízení a další. Nastavte jej jednoduše pomocí knihovny kódů nebo zkopírujte nastavení ze stávajícího ovladače díky funkci učení.

Zobrazit všechny výhody

S funkcí učení

Univerzální dálkový ovladač 8 v 1.

  • 8 v 1

  • Funkce chytrého tlačítka

  • Funkce učení

Podpora až 2 000 populárních značek

Knihovna s až 8 000 IR kódy

Knihovna IR kódů obsahuje nejoblíbenější spotřební značky a populární místní značky televizorů, satelitních přijímačů, přehrávačů médií, Blu-ray přehrávačů, DVD přehrávačů, soundbarů, herních konzolí atd.

Jediným stiskem chytrého tlačítka rozbalíte menu aplikací přímo na televizoru

Pomocí chytrého tlačítka získáte přístup ke knihovně aplikací chytrého televizoru. Jednoduše vyberte a nastavte kód z knihovny kódů.

Technické specifikace

Návody a dokumentace

Obchodní leták přizpůsobený pro zemi

  • PDF soubor, 316 kB
  • 20 July 2024

Seznam kompatibility - English (US)

  • PDF soubor, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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