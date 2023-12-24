3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Univerzální dálkový ovladač 8 v 1.
Nahrazuje až 8 dálkových ovladačů, např. na televizor, satelitní přijímač, přehrávač médií, Blue-ray přehrávač, DVD přehrávač, sound bar, herní konzoli, externí zařízení a další. Nastavte jej jednoduše pomocí knihovny kódů nebo zkopírujte nastavení ze stávajícího ovladače díky funkci učení.
8 v 1
Funkce chytrého tlačítka
Funkce učení
Knihovna IR kódů obsahuje nejoblíbenější spotřební značky a populární místní značky televizorů, satelitních přijímačů, přehrávačů médií, Blu-ray přehrávačů, DVD přehrávačů, soundbarů, herních konzolí atd.
Pomocí chytrého tlačítka získáte přístup ke knihovně aplikací chytrého televizoru. Jednoduše vyberte a nastavte kód z knihovny kódů.