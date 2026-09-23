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SPT6607W/16
Bezdrátové pohodlí, kompaktní design
Tato kombinace řady Philips 6000 nabízí citlivost 3 200 DPI s možností nastavení, praktické připojení přes Bluetooth a pohodlnou opěrku rukou. Pracujte plynule až se třemi zařízeními včetně počítače, tabletu a chytrého telefonu.
Bezdrátové 2,4 GHz
Bluetooth 3.0/5.0
Odpojitelná opěrka rukou
Až 3 200 DPI (nastavitelné)
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