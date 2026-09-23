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6000 seriesKombinace bezdrátové klávesnice a myši

SPT6607W/16

Bezdrátové pohodlí, kompaktní design

Tato kombinace řady Philips 6000 nabízí citlivost 3 200 DPI s možností nastavení, praktické připojení přes Bluetooth a pohodlnou opěrku rukou. Pracujte plynule až se třemi zařízeními včetně počítače, tabletu a chytrého telefonu.

Zobrazit všechny výhody

Bezdrátové pohodlí, kompaktní design

  • Bezdrátové 2,4 GHz

  • Bluetooth 3.0/5.0

  • Odpojitelná opěrka rukou

  • Až 3 200 DPI (nastavitelné)

Plynulé ovládání díky optickému sledování pohybu s vysokým rozlišením

Plynulé ovládání díky optickému sledování pohybu s vysokým rozlišením

Pohodlné a ergonomické provedení myši přináší skvělý pocit

Pohodlné a ergonomické provedení myši přináší skvělý pocit

Díky vyšší odolnosti vydrží klávesy miliony stisknutí

Díky vyšší odolnosti vydrží klávesy miliony stisknutí

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu