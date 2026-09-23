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Ukončeno
SPH8608/12
Objevte znovu kouzlo sdílení příběhů
S fotoalbem můžete znovu objevit kouzlo sdílení příběhů. Dokáže rozesmát, vystrašit, rozplakat či vzbudit úsměv, aniž by padlo jediné slovo. Tak neváhejte, prohlédněte si ho a pošlete dál.
20,3 cm (8")
Ovládání dotykovým okrajem
Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.
Tento nabíjecí dok baterie slouží jako stojánek i jako nabíječka baterií. S jediným úplným nabitím můžete s vloženou baterií sdílet snímky asi 2 hodiny bez připojení.
Fotoalba společnosti Philips jsou navržena a vyráběna podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností.
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