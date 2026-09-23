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Ukončeno

Digitální fotoalbum

SPH8608/12

Objevte znovu kouzlo sdílení příběhů

S fotoalbem můžete znovu objevit kouzlo sdílení příběhů. Dokáže rozesmát, vystrašit, rozplakat či vzbudit úsměv, aniž by padlo jediné slovo. Tak neváhejte, prohlédněte si ho a pošlete dál.

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Digitální fotoalbum

Objevte znovu kouzlo sdílení příběhů

  • 20,3 cm (8")

  • Ovládání dotykovým okrajem

Automatické zapnutí/vypnutí displeje po předem nastavené době umožňuje úsporu energie

Časovač vypne a zapne fotorámeček ve zvolenou dobu a snižuje tak spotřebu energie s cílem šetřit životní prostředí díky snížení nákladů na energii fotorámečku až o třetinu.

Snadné použití nabíjecího doku baterie

Tento nabíjecí dok baterie slouží jako stojánek i jako nabíječka baterií. S jediným úplným nabitím můžete s vloženou baterií sdílet snímky asi 2 hodiny bez připojení.

Ekologicky navržené fotoalbum

Fotoalba společnosti Philips jsou navržena a vyráběna podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností.

Technické specifikace

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