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Ukončeno
SPF1017/00
„...a pak už jsem se smíchy neudržela!“
Uchovejte svoje nejpozoruhodnější okamžiky živé pomocí rámečku Photoframe společnosti Philips. Tento kompaktní rámeček je velmi snadno použitelný, má velké množství úložné paměti a vypadá v libovolném domácím prostředí velmi dobře.
17,8 cm (7")
Poměr stran 16:10
Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.
Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.
Automatické prezentace se spouštějí z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.
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