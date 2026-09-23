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Ukončeno

Digitální PhotoFrame

SPF1017/00

„...a pak už jsem se smíchy neudržela!“

Uchovejte svoje nejpozoruhodnější okamžiky živé pomocí rámečku Photoframe společnosti Philips. Tento kompaktní rámeček je velmi snadno použitelný, má velké množství úložné paměti a vypadá v libovolném domácím prostředí velmi dobře.

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„...a pak už jsem se smíchy neudržela!“

  • 17,8 cm (7")

  • Poměr stran 16:10

imagen Pro pro ostřejší a živější barvy s přirozenými pleťovými odstíny

Jedinečná technologie pro vylepšení obrazu imagen společnosti Philips automaticky provádí analýzu fotografií, na jejímž základě upravuje barvy a optimální kontrast. Technologie imagen Pro je pokročilá technologie pro vylepšení obrazu, která z technologie imagen přejímá 3 základní části pro vyšší přesnost barev, hloubku barev a chytrý kontrast. Navíc technologie imagen Pro nabízí vylepšenou barvu pokožky, ostřejší obraz a prohlížení fotografií bez blikání, které je pro fotografie velmi důležité.

Přidejte starým vzpomínkám nový lesk díky technologii RadiantColor

Technologie RadiantColor je exkluzivní technologie společnosti Philips, pomocí které je možné zobrazit menší fotografie v optimálním poměru 4:3, a to díky rozšíření barev na okrajích fotografie, jež nemá rozměr přes celou obrazovku, až k okrajům obrazovky. Odstraňuje tak černé pruhy a zkreslení poměrem stran.

Automatická prezentace z karty USB nebo paměťové karty

Automatické prezentace se spouštějí z jakékoli jednotky USB nebo paměťové karty pro všechny momenty, kdy nechcete ztrácet čas kopírováním fotografií do fotorámečku.

Technické specifikace

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