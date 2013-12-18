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Ukončeno

Reproduktory USB k notebooku

SPA20/00

4

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělý zvuk

Jsme skvělé pro hudbu, hlas i hudební podklad filmů. Připojte nás k notebooku a my oživíme hudbu a zvuky a výsledkem bude skvělý zážitek z poslechu. Praktický systém pro uspořádání kabeláže znamená, že zůstane uklizený i váš stůl!

Zobrazit všechny výhody

Skvělý zvuk

  • Napájení přes USB

  • Audio-in

Napájecí zástrčka USB

Napájecí zástrčka USB

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní paměťové zařízení USB.

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Hluboké basy

Tento počítačový reproduktor Philips poskytuje dobrou zvukovou kvalitu a zážitky z poslechu plných basů z kompaktní reproduktorové soustavy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu