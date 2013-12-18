3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Skvělý zvuk
Jsme skvělé pro hudbu, hlas i hudební podklad filmů. Připojte nás k notebooku a my oživíme hudbu a zvuky a výsledkem bude skvělý zážitek z poslechu. Praktický systém pro uspořádání kabeláže znamená, že zůstane uklizený i váš stůl!
Napájení přes USB
Audio-in
Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní paměťové zařízení USB.
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
Tento počítačový reproduktor Philips poskytuje dobrou zvukovou kvalitu a zážitky z poslechu plných basů z kompaktní reproduktorové soustavy.
4.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SPA20 Notebook USB speakers