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Ukončeno
SHS3305BK/10
Bezpečně padnoucí
Ultrakomfortní pro aktivní použití. Tato sluchátka s ergonomickým držákem za uši přináší fantastickou kvalitu reprodukované hudby přímo do vašich uší. Integrovaný mikrofon zřetelně zachycuje váš hlas.
15mm reproduktory / otevřená
Držák za uši
15mm vinutí reproduktoru je dost malé pro pohodlné nošení, ale dost velké na to, aby zajistilo jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro příjemný poslech.
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.
Tento držák za uši 3D je měkký i pružný zároveň, takže pohodlně drží, pokud jste právě aktivní nebo posloucháte hudbu během pohybu.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Výhody
spasowane elementy
Nevýhody
gumki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum použití 2019-12-14
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Datum použití 2019-12-14