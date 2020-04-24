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Ukončeno

Sluchátka za uši s mikrofonem

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Bezpečně padnoucí

Ultrakomfortní pro aktivní použití. Tato sluchátka s ergonomickým držákem za uši přináší fantastickou kvalitu reprodukované hudby přímo do vašich uší. Integrovaný mikrofon zřetelně zachycuje váš hlas.

Zobrazit všechny výhody

Flexibilní držák za uši vyhovuje všem uším

Bezpečně padnoucí

  • 15mm reproduktory / otevřená

  • Držák za uši

15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení

15mm vinutí reproduktoru optimalizuje pohodlné nošení

15mm vinutí reproduktoru je dost malé pro pohodlné nošení, ale dost velké na to, aby zajistilo jasný, nezkreslený zvuk. Je tedy ideální pro příjemný poslech.

Ergonomicky tvarovaná sluchátka zvyšují pohodlí uživatele

Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Pružný držák za uši 3D bezpečně padne na uši všech velikostí

Tento držák za uši 3D je měkký i pružný zároveň, takže pohodlně drží, pokud jste právě aktivní nebo posloucháte hudbu během pohybu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Výhody

spasowane elementy

Nevýhody

gumki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum použití 2019-12-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Datum použití 2019-12-14

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu