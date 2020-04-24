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Ukončeno
SHS3300BK/10
Mimořádné basy
Vychutnejte si zvuk systému Bass Beat skládacích sluchátek určených pro pohodlí, stabilitu a výkon.
15mm reproduktory / otevřená
Držák za uši
27mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
4.6
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Výhody
Dźwięk, Wygoda, Design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki
Datum použití 2019-03-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki
Datum použití 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Slušalice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Slušalice