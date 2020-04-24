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Ukončeno

Sluchátka

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Mimořádné basy

Vychutnejte si zvuk systému Bass Beat skládacích sluchátek určených pro pohodlí, stabilitu a výkon.

Zobrazit všechny výhody

pro silný zvuk

Mimořádné basy

  • 15mm reproduktory / otevřená

  • Držák za uši

27mm vinutí reproduktoru zaručuje skvělý zvuk

27mm vinutí reproduktoru je kompaktní pro pohodlné nošení, a přesto dost velké pro jasný, silný zvuk. Má tu pravou velikost pro nezkreslený poslech.

Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Výhody

Dźwięk, Wygoda, Design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki

Datum použití 2019-03-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki

Datum použití 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Slušalice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHS3300BK Slušalice

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu