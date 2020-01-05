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Ukončeno
SHQ4200/10
Přizpůsobeno pro sport
Lehounká sluchátka SHQ4200 jsou vyrobena z mimořádně lehké, flexibilní pryže odolné proti potu. Tato pryž také zajistí, aby vám sluchátka padla tak dokonale, že je nebudete chtít po tréninku sundat. Navíc jsou k dispozici vynikající hluboké basy, které vám udrží motivaci – za všech okolností.
ActionFit
Oranžová a šedá
Sluchátka ActionFit váží pouhých osm gramů, takže jsou mimořádně lehká a nosit je je jednoduše potěšení. Při tréninku je ve skutečnosti budete sotva cítit – uslyšíte pouze vynikající, silný zvuk, který vám umožní zaměřit se na trénink a neztratit motivaci.
Sluchátka ActionFit jsou navržena speciálně pro všechny druhy aktivního životního stylu. Ať sportujete nebo trénujete cokoli, vaše sluchátka dokážou tu zátěž zvládnout, v horku, mokru i potu! Jsou vyrobena z prvotřídních materiálů odolných proti vodě, takže jim nevadí pot ani déšť.
Sluchátka ActionFit mají speciální design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.
1.0
z 5
3
Recenze
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Výhody
Lekkie
Nevýhody
Słaby przewód
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones
Datum použití 2018-01-05
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones
Datum použití 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones