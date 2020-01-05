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Ukončeno

Sportovní sluchátka s popruhem na krk

SHQ4200/10

1

| (3) Recenze

Přizpůsobeno pro sport

Lehounká sluchátka SHQ4200 jsou vyrobena z mimořádně lehké, flexibilní pryže odolné proti potu. Tato pryž také zajistí, aby vám sluchátka padla tak dokonale, že je nebudete chtít po tréninku sundat. Navíc jsou k dispozici vynikající hluboké basy, které vám udrží motivaci – za všech okolností.

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Lehká a flexibilní, dokonale padnou

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a šedá

Sluchátka o hmotnosti 8 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká

Sluchátka o hmotnosti 8 g skvěle padnou a zajišťují mimořádné pohodlí, protože jsou lehounká

Sluchátka ActionFit váží pouhých osm gramů, takže jsou mimořádně lehká a nosit je je jednoduše potěšení. Při tréninku je ve skutečnosti budete sotva cítit – uslyšíte pouze vynikající, silný zvuk, který vám umožní zaměřit se na trénink a neztratit motivaci.

Odolná proti potu a dešti – dokonalá pro jakýkoli trénink

Odolná proti potu a dešti – dokonalá pro jakýkoli trénink

Sluchátka ActionFit jsou navržena speciálně pro všechny druhy aktivního životního stylu. Ať sportujete nebo trénujete cokoli, vaše sluchátka dokážou tu zátěž zvládnout, v horku, mokru i potu! Jsou vyrobena z prvotřídních materiálů odolných proti vodě, takže jim nevadí pot ani déšť.

Kabel vyztužený kevlarem pro dokonalou odolnost

Kabel vyztužený kevlarem pro dokonalou odolnost

Sluchátka ActionFit mají speciální design pro zajištění odolnosti a pevnosti. Kabel potažený kevlarem je dobře chráněn před potrháním a prasknutím a dokáže odolat extrémnímu prostředí – a tréninkům.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

3

Recenze

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Výhody

Lekkie

Nevýhody

Słaby przewód

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

Datum použití 2018-01-05

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

Datum použití 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ4200 Sports neck band headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu