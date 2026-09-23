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Ukončeno
SHQ4000/10
Přizpůsobeno pro sport
Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence
ActionFit
Oranžová a šedá
Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.
Flexibilní lehký oblouk na krk, který dokonale padne - určeno pro sport
Jemně vyladěná akustika pozvedne vaše sportovní zážitky. Energie pro váš trénink.
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