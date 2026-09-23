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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka s popruhem na krk

SHQ4000/10

Přizpůsobeno pro sport

Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence

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Bezpečně padnoucí

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a šedá

Odolná proti potu

Odolná proti potu

Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.

Flexibilní lehký oblouk na krk

Flexibilní lehký oblouk na krk, který dokonale padne - určeno pro sport

Stereo zvuk s ohromnými basy – energie pro váš trénink

Jemně vyladěná akustika pozvedne vaše sportovní zážitky. Energie pro váš trénink.

Technické specifikace

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