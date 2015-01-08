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Ukončeno

ActionFitSluchátka s držákem za uši

SHQ3200/10

4

| (1) Recenze

Přizpůsobeno pro sport

Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám lehká sluchátka SHQ3200 odolná proti potu umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste ztratili motivaci. Nebýt zvuku, který vám nedovolí zastavit, sotva byste sluchátka cítili.

Zobrazit všechny výhody

S nastavitelným držákem za uši, takže bezpečně padnou

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a šedá

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí bezpečné nasazení

Patentovaný nastavitelný držák za uši zajistí bezpečné nasazení

Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit dokonalé nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.

Odrazová zarážka na kabelu

Odrazová zarážka na kabelu

Výkonné basy pro posílení motivace

Výkonné basy pro posílení motivace

Pokud má váš trénink získat ten pravý rytmus, nic nepomůže tak, jako pevný rytmus v hudbě. Sluchátka ActionFit k tomu přispějí úžasně hlubokými a dynamickými basy, které se stanou součástí každého pravidelného tréninku a umožní vám dostat se na vyšší úroveň.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

5
3
2
1

08/01/2015

Polska

Polska

Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza

po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu