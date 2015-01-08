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Ukončeno
SHQ3200/10
Přizpůsobeno pro sport
Díky jedinečnému, patentovanému držáku za uši s možností nastavení vám lehká sluchátka SHQ3200 odolná proti potu umožní zaměřit se během tréninku na cokoli chcete, aniž byste ztratili motivaci. Nebýt zvuku, který vám nedovolí zastavit, sotva byste sluchátka cítili.
ActionFit
Oranžová a šedá
Díky svému patentovanému nastavitelnému držáku za uši zajišťují sluchátka ActionFit dokonalé nasazení, které je bezpečné, ale přesto pohodlné. Stačí zasunout sluchátka za uši a posouváním nastavitelného držáku nahoru nebo dolů zvolit polohu, která vám přesně sedne. Nyní jste připraveni: zvládnete jakýkoli trénink nebo terén – vaše sluchátka zůstanou na místě, ať se děje co se děje.
Pokud má váš trénink získat ten pravý rytmus, nic nepomůže tak, jako pevný rytmus v hudbě. Sluchátka ActionFit k tomu přispějí úžasně hlubokými a dynamickými basy, které se stanou součástí každého pravidelného tréninku a umožní vám dostat se na vyšší úroveň.
4.0
z 5
1
Recenze
Krzysztof1980
08/01/2015
Polska
Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza
po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones