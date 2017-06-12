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Ukončeno
SHQ3000/10
Přizpůsobeno pro sport
Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence
ActionFit
Oranžová a šedá
Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.
Díky zvukové izolaci si můžete vychutnat větší hudební detaily při nižší hlasitosti než u běžných sluchátek. Na základě důkladné znalosti anatomie kanálu lidského ucha vytváří zakřivený akustický design zvukové izolace sluchátka dokonalé těsnění mezi zdrojem okolního hluku a ušním kanálem a tak během přímého dodávání zvuku do uší odstraňuje nežádoucí hluk na pozadí. I při nastavení na střední hlasitost tak můžete rozeznat hudební detaily, aniž byste byli rozptylováni okolím. Gumové nástavce sluchátek jsou k dispozici ve třech velikostech a poskytují tak dokonalé uchycení.
Mimořádně jemné silikonové krytky těchto sluchátek do uší Philips se dodávají ve 3 velikostech a drží pohodlně v uších, aniž byste museli tlačit, abyste odstínili nežádoucí šum.
1.0
z 5
1
Recenze
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones