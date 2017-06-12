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Ukončeno

ActionFitSluchátka s držákem za uši

SHQ3000/10

1

| (1) Recenze

Přizpůsobeno pro sport

Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence

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Nastavitelné upevnění

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a šedá

Odolná proti potu

Odolná proti potu

Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.

Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí

Zvukově izolovaná sluchátka minimalizují hluk okolí

Díky zvukové izolaci si můžete vychutnat větší hudební detaily při nižší hlasitosti než u běžných sluchátek. Na základě důkladné znalosti anatomie kanálu lidského ucha vytváří zakřivený akustický design zvukové izolace sluchátka dokonalé těsnění mezi zdrojem okolního hluku a ušním kanálem a tak během přímého dodávání zvuku do uší odstraňuje nežádoucí hluk na pozadí. I při nastavení na střední hlasitost tak můžete rozeznat hudební detaily, aniž byste byli rozptylováni okolím. Gumové nástavce sluchátek jsou k dispozici ve třech velikostech a poskytují tak dokonalé uchycení.

Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších

Mimořádně jemné silikonové krytky drží pohodlně v uších

Mimořádně jemné silikonové krytky těchto sluchátek do uší Philips se dodávají ve 3 velikostech a drží pohodlně v uších, aniž byste museli tlačit, abyste odstínili nežádoucí šum.

Technické specifikace

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Recenze

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1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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