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Ukončeno
SHQ1405BL/00
POSUŇTE SVÉ LIMITY
Sportovní sluchátka Philips Actionfit RunWild vás přinutí zlepšit své osobní výkony. Jsou lehounká a vodotěsná a lze je přizpůsobit svým potřebám. Vysoce výkonné reproduktory vám navíc zprostředkují hluboké basy a udrží vaše tělo v pohybu.
Vhodná pro venkovní použití
Odolná vůči potu a vodě
Sluchátka do uší
Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.
Sluchátka ActionFit neblokují zvuk, díky čemuž budete mít stále přehled o dění ve vašem okolí a zůstanete tak v bezpečí, což je důležité především při sportování venku. Otevřená akustická platforma poskytuje kvalitní zvuk, ale neodstíní vás od okolního světa.
Díky sponě na kabely vám kabely nebudou překážet při vaší snaze překonat sebe sama.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Výhody
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum použití 2019-03-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Datum použití 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Výhody
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Nevýhody
Ništa
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum použití 2019-11-24
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Datum použití 2019-11-24
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Výhody
cena , jakosc
Nevýhody
kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
náušníky lze omývat, mikrofon nelze omývat