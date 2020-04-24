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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka s mikrofonem

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

POSUŇTE SVÉ LIMITY

Sportovní sluchátka Philips Actionfit RunWild vás přinutí zlepšit své osobní výkony. Jsou lehounká a vodotěsná a lze je přizpůsobit svým potřebám. Vysoce výkonné reproduktory vám navíc zprostředkují hluboké basy a udrží vaše tělo v pohybu.

Zobrazit všechny výhody

Sportovní sluchátka do uší s možností přizpůsobení

POSUŇTE SVÉ LIMITY

  • Vhodná pro venkovní použití

  • Odolná vůči potu a vodě

  • Sluchátka do uší

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Otevřená konstrukce nechá zvuk pronikat dovnitř pro lepší povědomí a bezpečnost

Vychutnejte si kvalitní zvuk, který nepotlačuje svět kolem vás. Otevřená akustická konstrukce propouští okolní zvuky, takže máte přehled o svém okolí a můžete trénovat bezpečněji venku.

Otevřený akustický design umožňuje udržet si přehled o dění ve vašem okolí

Sluchátka ActionFit neblokují zvuk, díky čemuž budete mít stále přehled o dění ve vašem okolí a zůstanete tak v bezpečí, což je důležité především při sportování venku. Otevřená akustická platforma poskytuje kvalitní zvuk, ale neodstíní vás od okolního světa.

Včetně spony pro cvičení bránící zamotání kabelů

Včetně spony pro cvičení bránící zamotání kabelů

Díky sponě na kabely vám kabely nebudou překážet při vaší snaze překonat sebe sama.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Výhody

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum použití 2019-03-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Datum použití 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Výhody

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Nevýhody

Ništa

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum použití 2019-11-24

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Datum použití 2019-11-24

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Výhody

cena , jakosc

Nevýhody

kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Upozornění

  1. náušníky lze omývat, mikrofon nelze omývat