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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka

SHQ1250TBK/00

Tak se ukažte

Ultralehká sluchátka SHQ1250 jsou skvělým společníkem pro cvičení v tělocvičně i běhání. Odolná sluchátka zaručují skvělé basy a pohodlné nasazení.

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Odolnost proti potu

Tak se ukažte

  • 13,6mm reproduktory / polouzavřená

  • Držák za uši

Držák za uši pro stabilitu a pohodlí

Držák za uši zaručuje stabilitu a pohodlné nošení.

Otevřený akustický design umožňuje udržet si přehled o dění ve vašem okolí

Sluchátka ActionFit neblokují zvuk, díky čemuž budete mít stále přehled o dění ve vašem okolí a zůstanete tak v bezpečí, což je důležité především při sportování venku. Otevřená akustická platforma poskytuje kvalitní zvuk, ale neodstíní vás od okolního světa.

13,6mm reproduktory poskytují silný zvuk

Výkonné 13,6mm reproduktory reprodukují působivou hudbu s hlubokými dynamickými basy, které vás budou inspirovat a rozpohybují. Reproduktory prvotřídní kvality se postarají o živoucí zvukový zážitek a při cvičení vás nabijí energií.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu