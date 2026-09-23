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Ukončeno
SHQ1250TBK/00
Tak se ukažte
Ultralehká sluchátka SHQ1250 jsou skvělým společníkem pro cvičení v tělocvičně i běhání. Odolná sluchátka zaručují skvělé basy a pohodlné nasazení.
13,6mm reproduktory / polouzavřená
Držák za uši
Držák za uši zaručuje stabilitu a pohodlné nošení.
Sluchátka ActionFit neblokují zvuk, díky čemuž budete mít stále přehled o dění ve vašem okolí a zůstanete tak v bezpečí, což je důležité především při sportování venku. Otevřená akustická platforma poskytuje kvalitní zvuk, ale neodstíní vás od okolního světa.
Výkonné 13,6mm reproduktory reprodukují působivou hudbu s hlubokými dynamickými basy, které vás budou inspirovat a rozpohybují. Reproduktory prvotřídní kvality se postarají o živoucí zvukový zážitek a při cvičení vás nabijí energií.
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