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Ukončeno

ActionFitSportovní sluchátka do uší

SHQ1000/10

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Přizpůsobeno pro sport

Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence

Zobrazit všechny výhody

Možnost přizpůsobení

Přizpůsobeno pro sport

  • ActionFit

  • Oranžová a bílá

Odolná proti potu

Odolná proti potu

Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

Hlídejte si svůj režim fitness díky bezplatné aplikaci ActionFit

Hlídejte si svůj režim fitness díky bezplatné aplikaci ActionFit

Hlídejte si svůj režim fitness díky této chytré, jednoduché a bezplatné aplikaci – právě pro vás ji vytvořila společnost Philips. Aplikace ActionFit umožňuje vytvářet přizpůsobené tréninky obsahující čas, vzdálenost a cíle v oblasti kalorií – a jednotlivým cílům můžete dokonce přizpůsobit svou oblíbenou hudbu. Jakmile trénink dokončíte, můžete aplikaci použít ke sdílení výsledků s přáteli na Twitteru a Facebooku. Pro své cíle stanovené ve vzdálenosti a kaloriích budete potřebovat systém GPS, tak si jej bezplatně stáhněte z obchodu App Store – a jste připraveni vyrazit!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu