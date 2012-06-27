3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Přizpůsobeno pro sport
Tato sluchátka, která jsou vyrobena z vodě odolných materiálů sloučených s antibakteriálním činidlem likvidujícím bakterie, jsou určena pro sportovní nadšence
ActionFit
Oranžová a bílá
Sluchátka byla navržena s vodě odolným těsněním pro ochranu proti poškození způsobeném potem.
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
Hlídejte si svůj režim fitness díky této chytré, jednoduché a bezplatné aplikaci – právě pro vás ji vytvořila společnost Philips. Aplikace ActionFit umožňuje vytvářet přizpůsobené tréninky obsahující čas, vzdálenost a cíle v oblasti kalorií – a jednotlivým cílům můžete dokonce přizpůsobit svou oblíbenou hudbu. Jakmile trénink dokončíte, můžete aplikaci použít ke sdílení výsledků s přáteli na Twitteru a Facebooku. Pro své cíle stanovené ve vzdálenosti a kaloriích budete potřebovat systém GPS, tak si jej bezplatně stáhněte z obchodu App Store – a jste připraveni vyrazit!
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones