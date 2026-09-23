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Ukončeno

Sluchátka přes uši

SHP9600/00

Kvalitní výkon

Hledáte dokonalou kombinaci výkonu, pohodlí a kvality? Tato otevřená sluchátka přes uši jsou navržena tak, aby váš domácí poslech pozvedla o úroveň výš. Získáte skvělý zvuk, prvotřídní konstrukci a pozlacená kabelová připojení.

Zobrazit všechny výhody

Kvalitní výkon

  • 50mm neodymové reproduktory

  • Otevřený design

  • 3m odnímatelný kabel

Dokonalé pohodlí a odolnost

Dokonalé pohodlí a odolnost

Sluchátkový oblouk je vyztužený odolnou ocelí, která mu dodává tu správnou míru napětí pro bezpečné nošení. Dvouvrstvé polstrování sluchátkového oblouku zajistí skutečné pohodlí a prodyšné náušníky se dokonale hodí pro dlouhodobý poslech.

Otevřený design. Prostorový zvuk

Otevřený design. Prostorový zvuk

Pocítíte hudbu. Dokonale vyladěné 50mm reproduktory poskytují čisté basy, vyvážený střední rozsah a čisté vysoké frekvence. Reproduktory jsou navrženy tak, aby odpovídaly přirozené geometrii ucha a zajistily, že se žádný detail neztratí.

Připojte k jakémukoli zdroji. Od telefonu až po zesilovač sluchátek

Připojte k jakémukoli zdroji. Od telefonu až po zesilovač sluchátek

Ponořte se do svých oblíbených alb – na chytrém zařízení, domácí sestavě, televizoru nebo notebooku. Přiložený kabel se může pochlubit pozlaceným konektorem 6,3–3,5 mm, který zajistí nejlepší připojení při poslechu na zařízení pro náročné milovníky hudby.

Technické specifikace

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