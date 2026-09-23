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Ukončeno
SHP9600/00
Kvalitní výkon
Hledáte dokonalou kombinaci výkonu, pohodlí a kvality? Tato otevřená sluchátka přes uši jsou navržena tak, aby váš domácí poslech pozvedla o úroveň výš. Získáte skvělý zvuk, prvotřídní konstrukci a pozlacená kabelová připojení.
50mm neodymové reproduktory
Otevřený design
3m odnímatelný kabel
Sluchátkový oblouk je vyztužený odolnou ocelí, která mu dodává tu správnou míru napětí pro bezpečné nošení. Dvouvrstvé polstrování sluchátkového oblouku zajistí skutečné pohodlí a prodyšné náušníky se dokonale hodí pro dlouhodobý poslech.
Pocítíte hudbu. Dokonale vyladěné 50mm reproduktory poskytují čisté basy, vyvážený střední rozsah a čisté vysoké frekvence. Reproduktory jsou navrženy tak, aby odpovídaly přirozené geometrii ucha a zajistily, že se žádný detail neztratí.
Ponořte se do svých oblíbených alb – na chytrém zařízení, domácí sestavě, televizoru nebo notebooku. Přiložený kabel se může pochlubit pozlaceným konektorem 6,3–3,5 mm, který zajistí nejlepší připojení při poslechu na zařízení pro náročné milovníky hudby.
Recenze
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.