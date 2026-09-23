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SHP9500CY/00
The Freddie
Je to váš nejlepší přítel! Dopřejte své milované hudbě zvuk, jaký si zaslouží, díky těmto kabelovým otevřeným sluchátkům přes uši v klasickém stylu. Jsou určena k domácímu poslechu a chlubí se laděním pro náročné milovníky hudby, stylovým retro zpracováním a moderním pohodlím.
Retro vzhled, výkonný zvuk
Kabelová otevřená sluchátka
Úhlové 50mm reproduktory
Pohodlí i při dlouhém poslechu
Oblékněte kožené kalhoty, svou nejlepší košili a užijte si retro vzhled díky sluchátkům přes uši ve stylu 70. let! Ať už si pouštíte skladby z vinylů z dávných dob nebo streamujete nejnovější singly, teď je ten správný čas se pořádně odvázat a zaposlouchat se do hřejivého autentického zvuku.
Díky konstrukci s otevřenou zadní částí můžete vnímat každý detail hudby. Přenosu zvuku tak nic nebrání a vy si můžete vychutnat pohlcující zážitek z prostorového zvuku, který odděluje hlasy a nástroje, takže si naplno užijete každý tón. Je to jako být ve studiu se svou oblíbenou kapelou.
Neodymové reproduktory jsou navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15°stupňů a přizpůsobily se přirozené geometrii uší pro optimální přesnost každé frekvence. Získáte jiskřivé výšky, kontrolované nízké tóny a svěží a přirozené střední frekvence. Perfektní pro jakoukoli hudbu, kterou si pustíte.
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