3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Dynamická reprodukce Hi-Fi zvuku
Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dynamický zvukový výkon
Výkonné basy
Mimořádně čistá měď použitá na výrobu kabelu minimalizuje ztráty při přenosu a do sluchátek přivádí vysoce kvalitní signál a čistý zvuk.
Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
4.8
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones
Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones