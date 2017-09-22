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Ukončeno

Hi-Fi sluchátka

SHP8500/00

4.8

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dynamická reprodukce Hi-Fi zvuku

Pohodlná a plně nastavitelná sluchátka s neodymovými reproduktory poskytují dynamický zvukový výkon

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Dynamická reprodukce Hi-Fi zvuku

  • Výkonné basy

Kabel LC-OFC (Linear Crystal Oxygen Free Copper)

Mimořádně čistá měď použitá na výrobu kabelu minimalizuje ztráty při přenosu a do sluchátek přivádí vysoce kvalitní signál a čistý zvuk.

Snadno nastavitelný sluchátkový oblouk zaručuje optimální uchycení a pohodlí

Snadno nastavitelný mechanismus s pohodlnou a padnoucí akustickou vložkou mezi náušníkem a uchem zaručuje optimální výkon.

Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8500 Hi-fi headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu