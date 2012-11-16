VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení
  • Životní styl výrobku
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie balení
  • Životní styl výrobku

Ukončeno

Hi-Fi sluchátka

SHP8000/10

4

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zvuk ve vysokém rozlišení, dokonale padnoucí

Luxusní plovoucí náušníky FloatingCushions a zvuk ve vysokém rozlišení poskytují ten nejlepší zážitek z poslechu se sluchátky Philips SHP8000

Zobrazit všechny výhody

Zvuk ve vysokém rozlišení, dokonale padnoucí

  • Zvuk s nejvyšší kvalitou

  • Přes uši

Prodlužovací kabel 1,6 m + 1,4 m pro jakoukoli příležitost

Prodlužovací kabel 1,6 m + 1,4 m pro jakoukoli příležitost

Adaptér 3,5 – 6,3 mm součástí balení

3D vnitřní sluchátkový oblouk se automaticky přizpůsobí tvaru hlavy

3D vnitřní sluchátkový oblouk se automaticky přizpůsobí tvaru hlavy

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Ocenění

  • Obrázek AWARD-1679531

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

16/11/2012

Polska

Polska

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

16/11/2012

Polska

Polska

Ověřený kupující

Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne

Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

29/06/2012

Polska

Polska

Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników

Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu