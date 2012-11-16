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Ukončeno
Zvuk ve vysokém rozlišení, dokonale padnoucí
Luxusní plovoucí náušníky FloatingCushions a zvuk ve vysokém rozlišení poskytují ten nejlepší zážitek z poslechu se sluchátky Philips SHP8000
Zvuk s nejvyšší kvalitou
Přes uši
Ocenění
4.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Rafał32
16/11/2012
Polska
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones
Rafał32
16/11/2012
Polska
Ověřený kupující
Naprawdę niezłe słuchawki stacjonarne
Czysty dźwięk, wyrazisty bass, komfortowe dopasowanie do głowy. Słuchawki te noszą się niezwykle przyjemnie, nawet przy wielogodzinnym odsłuchu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones
PiotreG
29/06/2012
Polska
Produkt powinien spełniać wymagania wszystkich domowych użytkowników
Jestem normalnym użytkownikiem komputera, nie wkładam w sprzęt zbyt dużo kasy, moja wiedza na jego temet też jest niewielka. Słuchawki dostałem w prezencie, jak narazie chwalę je sobie, jednym z największych zalet tego sprzętu są dla mnie wygodne muszle. Jakość dźwięku jest super, widać ogromną róźnicę w porównanie z tańszymi modelami. Bardzo funkcjonalny jest 2-częściowy kabelek, jeżeli coś nam nie odpowiada dopinamy drugą część przedłużając całość. W zestawie dołączony jest jeszcze adapter, ale jego nie miałem okazji użyć. Wygląd nie jest zbyt popisowy, ale mnie bardziej zależy na jakości. Fajnie wykonany, nic nie odstaje, nic się nie odkleja. Gorąco POLECAM :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP8000 Hi-fi headphones