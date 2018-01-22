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Ukončeno
Pro použití doma nebo na cestách
Tato stereofonní sluchátka kombinují silný zvuk a nízkou hmotnost. Poskytují skvělý zvuk a maximální pohodlí při nošení během domácího použití nebo když jste venku
Pro venkovní i vnitřní použití
Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho uskladnění.
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku, který je ze stejného materiálu jako náušníky, umožňuje pohodlné a bezpečné uchycení na hlavě, aniž by byl vyvíjen jakýkoli tlak na hlavu.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
lexaxel
22/01/2018
Polska
Ověřený kupující
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones
ewina
06/01/2014
Polska
Wspaniałe
porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones