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Ukončeno

Stereofonní sluchátka

SHP5401/00

5

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Pro použití doma nebo na cestách

Tato stereofonní sluchátka kombinují silný zvuk a nízkou hmotnost. Poskytují skvělý zvuk a maximální pohodlí při nošení během domácího použití nebo když jste venku

Zobrazit všechny výhody

Pro použití doma nebo na cestách

  • Pro venkovní i vnitřní použití

Jednostranný kabel se nezamotá a zvyšuje pohodlí

Kabel je pohodlně připojen jen na jedné straně. Tím se snižuje riziko zamotání kabelu a zjednodušuje jeho uskladnění.

Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku pro pohodlí při nošení

Mimořádně jemné polstrování sluchátkového oblouku, který je ze stejného materiálu jako náušníky, umožňuje pohodlné a bezpečné uchycení na hlavě, aniž by byl vyvíjen jakýkoli tlak na hlavu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

22/01/2018

Polska

Polska

Ověřený kupující

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

06/01/2014

Polska

Polska

Wspaniałe

porządnie zrobione,uzywane non-stop a wyglądają jak nówki.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP5401 Stereo Headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu