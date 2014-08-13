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Ukončeno
Dynamické basy, pohodlné nasazení
Lehké provedení s výkonnými 40mm neodymovými reproduktory, náušníky s automatickým nastavením a velmi prodyšné perforované polstrování: model SHP3000 je rozhodně tím nejlepším společníkem pro použití v interiéru.
Přes uši
Černá
3.8
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
johan
13/08/2014
Polska
Niedoceniane słuchawki Philipsa
To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Szalek
02/05/2014
Polska
Produkt bardzo dobry
Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones
PeBe
17/04/2014
Polska
Ok
Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones