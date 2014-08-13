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Ukončeno

Sluchátka HiFi Stereo

SHP3000/00

3.8

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dynamické basy, pohodlné nasazení

Lehké provedení s výkonnými 40mm neodymovými reproduktory, náušníky s automatickým nastavením a velmi prodyšné perforované polstrování: model SHP3000 je rozhodně tím nejlepším společníkem pro použití v interiéru.

Zobrazit všechny výhody

Dynamické basy, pohodlné nasazení

  • Přes uši

  • Černá

Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují detailní a vyvážený zvuk

Akusticky vyladěné 40mm reproduktory poskytují detailní a vyvážený zvuk

Jednostranný kabel se nezamotá

Velmi prodyšné polstrování rozptyluje teplo

Velmi prodyšné polstrování rozptyluje teplo

Technické specifikace

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Recenze

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3.8

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
2
1

13/08/2014

Polska

Polska

Niedoceniane słuchawki Philipsa

To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

02/05/2014

Polska

Polska

Produkt bardzo dobry

Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

17/04/2014

Polska

Polska

Ok

Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu