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Ukončeno
Silný výstup zvuku
Sluchátka plné velikosti s masivními reproduktory poskytující mimořádnou kvalitu zvuku
Střední kvalita zvuku
Měkké sametové polstrování a ergonomický tvar sluchátek zvyšují pohodlí při delším poslechu zvukového záznamu.
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
Sluchátka mají otočný náušník pro jedno ucho.
4.8
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Datum použití 2017-12-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Datum použití 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2700 Stereo Headphones