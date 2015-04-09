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Ukončeno
SHP2000/00
Vynikající pohodlí a možnost plného přizpůsobení
Lehká sluchátka plné velikosti s plně nastavitelným sluchátkovým obloukem a mušlemi, které perfektně padnou a poskytují pohodlný poslech
40mm reproduktory / otevřená zadní část
Přes uši
Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.
Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.
Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení nosit.
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3.8
z 5
10
Recenze
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Stereo Headphones
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Stereo Headphones