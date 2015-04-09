VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie balení
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie balení

Ukončeno

Stereofonní sluchátka

SHP2000/00

3.8

| (10) Recenze

Vynikající pohodlí a možnost plného přizpůsobení

Lehká sluchátka plné velikosti s plně nastavitelným sluchátkovým obloukem a mušlemi, které perfektně padnou a poskytují pohodlný poslech

Zobrazit všechny výhody

Pro přehrávače hudby, počítač, TV

Vynikající pohodlí a možnost plného přizpůsobení

  • 40mm reproduktory / otevřená zadní část

  • Přes uši

Sluchátko zakrývá celé ucho a optimalizuje tak kvalitu zvuku

Maximálně velké náušníky těchto sluchátek Philips zakrývají celé ucho a přinášejí lepší kvalitu zvuku a zároveň poskytují prostor pro větší ovladač výkonu.

Polstrování zvyšuje pohodlí a odezvu basů

Zvláštní tvar a luxusní polstrovací materiál náušníků těchto sluchátek Philips zaručují dokonalé uchycení a maximální pohodlí. Zabraňují úniku zvuku a zlepšují i výkon basů. Tvar náušníků dokonale odpovídá lidskému uchu.

Kabel o délce 2 m vám umožní vložit přehrávač do tašky

Ideální délka kabelu vám poskytne více volnosti pohybu a možnost volby, kde budete audio zařízení nosit.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

10

Recenze

2

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Stereo Headphones

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHP2000 Stereo Headphones

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu