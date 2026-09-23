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Ukončeno

Pokojová kabelová TV sluchátka

SHP1800/00

Mimořádně lehká s televizním kabelem 6 m

Lehká sluchátka pro dlouhodobé používání s 6m kabelem umožňujícím volný pohyb a výběr místa, kde se usadíte. Navíc otvory systému Bass Beat poskytují bohatý hluboký zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Sluchátka pro televizor

Mimořádně lehká s televizním kabelem 6 m

  • Na uši

  • Stříbrná

Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk

Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.

Odlehčený sluchátkový oblouk zvyšuje pohodlí a prodlužuje trvanlivost

Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk

Větší pohodlí pro delší použití

Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.

Technické specifikace

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