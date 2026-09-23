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Ukončeno
SHP1800/00
Mimořádně lehká s televizním kabelem 6 m
Lehká sluchátka pro dlouhodobé používání s 6m kabelem umožňujícím volný pohyb a výběr místa, kde se usadíte. Navíc otvory systému Bass Beat poskytují bohatý hluboký zvuk.
Na uši
Stříbrná
Otvory se systémem Bass Beat umožňují pohyb vzduchu a zlepšují zvuk s hlubokými basy.
Odlehčený materiál použitý pro sluchátkový oblouk
Sluchátka kopírující tvar vašeho ucha zaručují větší pohodlí a požitek z dlouhodobého poslechu.
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