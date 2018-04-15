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Ukončeno

Sluchátka

SHL4400BK/00

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Sluchátka překonávající gravitaci

Neskutečně lehká, neuvěřitelně výkonná. Zeštíhlená sluchátka Ultrlite jsou navržená pro pohyb. Díky čistému zvuku a možnosti plochého skládání jsou ideálním partnerem na cesty.

Zobrazit všechny výhody

Mimořádně kompaktní. Zřetelný zvuk.

Sluchátka překonávající gravitaci

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Díky ploché konstrukci kabelu si užijete hudbu bez zamotaných kabelů

Díky ploché konstrukci kabelu si užijete hudbu bez zamotaných kabelů

Díky plochému kabelu se sluchátka nezamotají a doplněk v podobě ochrany proti namáhání zajistí trvanlivost kabelu.

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek zajišťuje pohodlí při dlouhém nošení

Měkké polstrování sluchátek a skloněné reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí při dlouhodobém nošení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

15/04/2018

România

România

super philips!

le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Căşti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Căşti

18/11/2016

Polska

Polska

Lekkie jak piórko

Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Słuchawki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Słuchawki

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu