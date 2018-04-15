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Ukončeno
SHL4400BK/00
Sluchátka překonávající gravitaci
Neskutečně lehká, neuvěřitelně výkonná. Zeštíhlená sluchátka Ultrlite jsou navržená pro pohyb. Díky čistému zvuku a možnosti plochého skládání jsou ideálním partnerem na cesty.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.
Díky plochému kabelu se sluchátka nezamotají a doplněk v podobě ochrany proti namáhání zajistí trvanlivost kabelu.
Měkké polstrování sluchátek a skloněné reproduktory jsou ideální, protože zajišťují pohodlí při dlouhodobém nošení.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
lotty
15/04/2018
România
super philips!
le-am achizitonat pt.ascultat muzica in exterior si sunt foarte comode ,uit ca le am pe urechi,datorita formei ovale a cupelor,super!sunet foarte bun dupa ce am reglat egalizatorul la telefon se aud foarte bine ,inca odata super!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Căşti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Căşti
iMateusz
18/11/2016
Polska
Lekkie jak piórko
Kupiłem te słuchawki z uwagi na potrzebę posiadania nausznych, które będą mieć małą wagę i zapewniać będą dobry dźwięk. Słucham jazzu, starych przebojów i klasyki. Do tych rodzajów muzyki sądzę że słuchawki nadają się idealnie - wokale są wyraźne, dźwięki instrumentów również wiernie oddane. Słuchawki ważą niewiele i nie uciskają uszu, nie odczuwam też nacisku na czubku głowy (mimo że na pałąku nie ma w tym miejscu gąbki). Jedyne zastrzeżenie mam do pokrycia nauszników ekoskórą, tutaj można zauważyć po dłuższym czasie odsłuchu pot.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Słuchawki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL4400BK Słuchawki