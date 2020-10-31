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Ukončeno
SHL3000WT/00
Silný zvuk
Tato sluchátka Philips SHL3000WT/00 poskytují silný zvuk a basy. Díky provedení s otočnými měkkými polstrovanými náušníky dosahují dokonalého zvuku i na cestách.
Monitorovací sluchátka s designem DJ
Bílá
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
4.7
z 5
6
Recenze
83%
Doporučuje tento produkt
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Výhody
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Nevýhody
nie zauważyłam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones
Datum použití 2018-10-31
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones
Datum použití 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones
lmedrysa
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones