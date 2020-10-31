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Ukončeno

Sluchátka se sluchátkovým obloukem

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Recenze | 83% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk

Tato sluchátka Philips SHL3000WT/00 poskytují silný zvuk a basy. Díky provedení s otočnými měkkými polstrovanými náušníky dosahují dokonalého zvuku i na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Design typu DJ

Silný zvuk

  • Monitorovací sluchátka s designem DJ

  • Bílá

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

Plochý a skládací pro snadné přenášení na cestách

32mm reproduktory přináší výkonný a dynamický zvuk

32mm reproduktory přináší výkonný a dynamický zvuk

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

6

Recenze

83%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Výhody

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Nevýhody

nie zauważyłam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

Datum použití 2018-10-31

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

Datum použití 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000WT Headband headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu