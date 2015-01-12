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Ukončeno
SHL3000BL/00
Silný zvuk
Tato sluchátka Philips SHL3000 poskytují silný zvuk a basy. Díky provedení s otočnými měkkými polstrovanými náušníky dosahují dokonalého zvuku i na cestách.
Monitorovací sluchátka s designem DJ
Modrá
Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.
Uzavřený typ akustiky těchto sluchátek Philips zajišťuje kvalitní zvukovou izolaci.
4.9
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Johnny3Tears
12/01/2015
Česká republika
Excelentní!
Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones
sandasz1
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones
Szajmon132
10/06/2014
Polska
Są wygodne i nowoczesne.
Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones