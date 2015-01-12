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Ukončeno

Sluchátka se sluchátkovým obloukem

SHL3000BL/00

4.9

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Silný zvuk

Tato sluchátka Philips SHL3000 poskytují silný zvuk a basy. Díky provedení s otočnými měkkými polstrovanými náušníky dosahují dokonalého zvuku i na cestách.

Zobrazit všechny výhody

Monitorovací sluchátka s designem DJ

Silný zvuk

  • Monitorovací sluchátka s designem DJ

  • Modrá

1,2 m dlouhý kabel je ideální pro venkovní použití

Díky ideální délce kabelu si své audio zařízení můžete dát, kam budete chtít.

Uzavřená akustika poskytuje kvalitní zvukovou izolaci

Uzavřený typ akustiky těchto sluchátek Philips zajišťuje kvalitní zvukovou izolaci.

Plochý a skládací pro snadné přenášení na cestách

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

12/01/2015

Česká republika

Česká republika

Excelentní!

Se sluchátky jsem velice spokojen. Dokonale sedí na hlavu, zvuk má skvělou kvalitu a podporuje ve vysokých mírách bassy. Doporučuji!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

10/06/2014

Polska

Polska

Są wygodne i nowoczesne.

Wygone, opcjonale i bardzo nowoczesne. Bardzo wygodne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHL3000BL Headband headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu