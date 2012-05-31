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Ukončeno

Bezdrátová HiFi sluchátka

SHD8600UG/10

3

| (4) Recenze

Čistá bezdrátová hudba

Díky sluchátkům SHD8600UG/10 si budete moci volně užívat televizi i hudbu po celém domě. Digitální přenos zaručuje bezvadný příjem a dobrou reprodukci zvuku. Otočné náušníky a samonastavovací vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padnou a poskytují dokonalý komfort.

Zobrazit všechny výhody

Digitální bezdrátový přenos

Čistá bezdrátová hudba

  • Přes uši

  • Černá

Křišťálově čistý (2,4 GHz) digitální přenos

2,4GHz digitální přenos zabraňuje kompresi a ztrátě dat mezi vysílačem a sluchátky. Na konci procesu vysílání dojde ke konverzi digitálního signálu na analogový. Konečným výsledkem je vynikající kvalita zvuku s měkkou akustikou a minimální ztrátou dat.

Mimořádná kvalita zvuku díky akusticky vyladěným reproduktorům

Akusticky vyladěné reproduktory přinášejí čistý, vyvážený zvuk s vynikající zřetelností jak ve vysokých tónech, tak v hlubokých basových úrovních.

Flexibilní vnitřní sluchátkový oblouk skvěle padne

Díky svému vnitřnímu oblouku vám tato sluchátka Philips dokonale padnou. Mechanismus se nastaví automaticky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

4

Recenze

3

31/05/2012

Polska

Polska

polecam!

słuchawki bardzo łatwe w obsłudze, świetny rzeczywisty dżwięk, bez zakłóceń, bardzo dobry odbiór w całym mieszkaniu i na balkonie :-) - polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt średniej jakości

Podczas chodzenia po mieszkaniu w założonych słuchawkach słychać trzaski /hałas spowodowany ruszaniem się elementu nausznego utrzymującego je na głowie. Ponadto problemem jest kładzenie ich na ładowarce, wymaga to parę podejść by trafić na styki i zamknąć obwód ładowania. To nie jest dopracowane. Po za tym luźno.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

03/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt ma wady materiałowe !!!

Słuchawki kupiłem ponad dwa lata temu. Byłem bardzo zadowolony z jakości dźwięku który przy transmisji cyfrowej był bez szumów. Słuchawki używam sporadycznie można by powiedzieć średnio raz na 2 tygodnie gdzieś tak około godziny tak więc nie są jakoś mocno eksploatowane. Jakie było moje zdziwienie kiedy to nauszniki oraz pałąk przylegający do głowy a właściwie materiał którym są pokryte zaczął obłazić. Jest to jakaś "ekologiczna skóra" która po ponad 2 letnim okresie ulega biodegradacji. Po kontakcie z firmą Philips otrzymałem informację że nie są w stanie mi pomóc. Kupiłeś słuchawki to teraz się bujaj. My(Philips) mamy Twoją kasę a Ty masz słuchawki z wadą materiałową i to już Twój problem. Zaznaczę że w serwisie powiedziano mi że nie są to części wymienne i nie ma opcji aby sobie zakupić nowe i wymienić. Tak więc jeśli słuchawki chcesz mieć na dwa lata to polecam. Jeśli na dłużej to będziesz miał je jakbyś wyciągnął je z kosz na śmieci. Porażka i żenada w zachowaniu firmy Philips.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHD8600UG Wireless HiFi Headphone

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu