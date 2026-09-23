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Ukončeno

Bezdrátová TV sluchátka

SHC8800/12

Zvuk domácího kina ve vysokém rozlišení

Bezdrátová sluchátka Philips SHC8800 vás vtáhnou do světa zvuku jako v kině, kde vládne naprostá svoboda. Mají dosah až 100 metrů, pohodlné provedení kolem ucha a přináší dokonalou domácí zábavu.

Zobrazit všechny výhody

Jedinečný zvuk jako v kině u vás doma

Zvuk domácího kina ve vysokém rozlišení

  • 40mm reproduktory / otevřená zadní část

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

Hlavový oblouk se automaticky optimálně přizpůsobí

Hlavový oblouk se automaticky optimálně přizpůsobí

Samonastavovací lehký oblouk vám poskytuje dokonalé uchycení pro váš tvar hlavy, přičemž nabízí optimální komfort.

Zvuk ve vysokém rozlišení přes kabelové připojení

Zvuk ve vysokém rozlišení přes kabelové připojení

Zvuk ve vysokém rozlišení představuje špičku v reprodukci zvuku, přičemž dokáže reprodukovat originální studiové nahrávky věrohodněji než 16bit/44,1kHz formáty CD. S použitím dodávaného zvukového kabelu podporují bezdrátová sluchátka Philips SHC8800 zvuk ve vysokém rozlišení, přičemž dokáží zajistit nekompromisní kvalitu přehrávání zvuku z vámi preferovaných zařízení. Vaše domácí zábava tak získá nový rozměr.

Snadno použitelný nabíjecí dok

Snadno použitelný nabíjecí dok

Umístěte sluchátka do nabíjecího doku pro snadné nabíjení.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu