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Ukončeno
SHC8800/12
Zvuk domácího kina ve vysokém rozlišení
Bezdrátová sluchátka Philips SHC8800 vás vtáhnou do světa zvuku jako v kině, kde vládne naprostá svoboda. Mají dosah až 100 metrů, pohodlné provedení kolem ucha a přináší dokonalou domácí zábavu.
40mm reproduktory / otevřená zadní část
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Samonastavovací lehký oblouk vám poskytuje dokonalé uchycení pro váš tvar hlavy, přičemž nabízí optimální komfort.
Zvuk ve vysokém rozlišení představuje špičku v reprodukci zvuku, přičemž dokáže reprodukovat originální studiové nahrávky věrohodněji než 16bit/44,1kHz formáty CD. S použitím dodávaného zvukového kabelu podporují bezdrátová sluchátka Philips SHC8800 zvuk ve vysokém rozlišení, přičemž dokáží zajistit nekompromisní kvalitu přehrávání zvuku z vámi preferovaných zařízení. Vaše domácí zábava tak získá nový rozměr.
Umístěte sluchátka do nabíjecího doku pro snadné nabíjení.
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