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Ukončeno
SHC8585/00
Pro vaše osobní domácí kino
Lidský sluch vnímá prostorově. Tyto sluchátka poskytují dokonalé prostorové zvukové pole, proto zaručují nejlepší zážitek z hudby a domácího kina.
Prostorový zvuk SRS WOW
Nabíjecí dok
Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.
Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a skvělou kvalitu zvuku.
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
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