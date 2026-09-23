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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka k domácímu kinu

SHC8585/00

Pro vaše osobní domácí kino

Lidský sluch vnímá prostorově. Tyto sluchátka poskytují dokonalé prostorové zvukové pole, proto zaručují nejlepší zážitek z hudby a domácího kina.

Zobrazit všechny výhody

Bezdrátový prostorový zvuk, který vás zcela pohltí

Pro vaše osobní domácí kino

  • Prostorový zvuk SRS WOW

  • Nabíjecí dok

Tvarované polstrování sluchátek zaručuje pohodlné uchycení

Ergonomické prostorové polstrování rovnoměrně přenáší tíhu a zaručuje lepší a pohodlnější uchycení.

Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu

Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a skvělou kvalitu zvuku.

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu