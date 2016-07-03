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Ukončeno

Bezdrátová HiFi sluchátka

SHC8545/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Skvělá bezdrátová hudba

Svobodně si užívejte hudbu po celém domě. HiFi reprodukce zvuku s automatickým laděním a funkcemi pro vylepšení zvuku. Tato stereofonní sluchátka nabízejí skvělý komfort.

Zobrazit všechny výhody

s mimořádně pohodlným automatickým laděním

Skvělá bezdrátová hudba

Bezdrátový přenos v pásmu FM pro svobodu pohybu

Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu v jiné místnosti.

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Automatické ladění zjednodušuje ladění frekvence příjmu

Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a skvělou kvalitu zvuku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

03/07/2016

България

България

Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество

Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8545 Wireless HiFi Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8545 Wireless HiFi Headphone

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu