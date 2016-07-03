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Ukončeno
Skvělá bezdrátová hudba
Svobodně si užívejte hudbu po celém domě. HiFi reprodukce zvuku s automatickým laděním a funkcemi pro vylepšení zvuku. Tato stereofonní sluchátka nabízejí skvělý komfort.
Díky vysokofrekvenčnímu bezdrátovému vysíláním FM, které prochází i zdmi, můžete poslouchat hudbu v jiné místnosti.
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
Stisknutím tlačítka na sluchátcích se spustí obvod ovládaný mikroprocesorem a začne se ladit na přenosový kmitočet. Tím zajistí nejlepší příjem a skvělou kvalitu zvuku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
христоско81
03/07/2016
България
Слушалките са освен с отлични характеристики но и възпроизвеждането е колкото прецизно толкова и с уникално и неповторимо качество
Както за музика така и за компютърни игри са повече от лукс
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8545 Wireless HiFi Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8545 Wireless HiFi Headphone