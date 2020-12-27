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Ukončeno

Bezdrátová Hi-Fi sluchátka

SHC8535/10

4

| (10) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

Volnost bezdrátové technologie a čistý zvuk

Volnost při poslechu hudby u vás doma. Hi-Fi reprodukce zvuku těchto stereofonních sluchátek Philips SHC8535/10 nabízí dokonalý komfort.

Zobrazit všechny výhody

Volnost bezdrátové technologie a čistý zvuk

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

Pohodlné automatické ladění zaručuje optimální příjem

Tři polohy pro lepší uchycení a basový výkon

Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.

Předem vytvarované měkké polstrování zaručuje pohodlné přizpůsobení

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

10

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

1

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum použití 2018-12-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum použití 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

07/01/2016

Česká republika

Česká republika

Jsou pohodlná,skvělý zvuk.

Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu