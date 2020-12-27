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Ukončeno
Volnost bezdrátové technologie a čistý zvuk
Volnost při poslechu hudby u vás doma. Hi-Fi reprodukce zvuku těchto stereofonních sluchátek Philips SHC8535/10 nabízí dokonalý komfort.
40mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Vychutnejte si pohodlné uchycení a lepší basový výkon díky trojpolohovému nastavení mušlí sluchátek, která vám přirozeně padnou.
4.0
z 5
10
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum použití 2018-12-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Datum použití 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones
arneubauer
07/01/2016
Česká republika
Jsou pohodlná,skvělý zvuk.
Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC8535 Wireless hi-fi headphones