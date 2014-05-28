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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Potěšení z bezdrátového přenosu IR zařízení
S bezdrátovými televizními sluchátky Philips můžete sledovat své oblíbené programy prostřednictvím konzistentního přenosu. Díky samonastavovacímu vnitřnímu sluchátkovému oblouku se budete těšit dlouhotrvajícímu pohodlí.
Přes uši
Černá
Infračervený bezdrátový přenos vás osvobodí od zmatků s kabely.
Použitím vysokofrekvenční modulace (rádiového vstupu) pro přenosové spojení lze dosáhnout čistého a věrného příjmu.
Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.
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4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
arosslaw
28/05/2014
Polska
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki
bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
kch1
25/09/2012
Polska
pozytywna
Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone