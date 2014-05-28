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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

SHC2000/10

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Potěšení z bezdrátového přenosu IR zařízení

S bezdrátovými televizními sluchátky Philips můžete sledovat své oblíbené programy prostřednictvím konzistentního přenosu. Díky samonastavovacímu vnitřnímu sluchátkovému oblouku se budete těšit dlouhotrvajícímu pohodlí.

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Nabíjecí

Potěšení z bezdrátového přenosu IR zařízení

  • Přes uši

  • Černá

Bezdrátový infračervený přenos zajišťuje volnost pohybu

Infračervený bezdrátový přenos vás osvobodí od zmatků s kabely.

Vysokofrekvenční signál zajišťuje čistý a ostrý příjem

Použitím vysokofrekvenční modulace (rádiového vstupu) pro přenosové spojení lze dosáhnout čistého a věrného příjmu.

Lehké provedení pro pohodlí i při delším používání.

Tato sluchátka Philips jsou vyrobena z odolných, lehkých a kvalitních materiálů pro větší pohodlí i při delším nošení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki

bardzo dobre, wytrzymałe słuchawki, polecam je każdemu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

25/09/2012

Polska

Polska

pozytywna

Do wykorzystywanych zapotrzebowań sprzęt jest wystarczający jednakże dla osoby ciut więcej wymagającej napewno utrudnieniem bedzie ograniczenie polegające na konieczności zachowania prostolinijności jak i ograniczenie odległości słuchawek od nadajnika. Utrudnieniem tez jest sposób podpięcia nadajnika tj. zarówno do sieci 230v jak i do wejścia słuchawki - podpięcie np. tylko do USB (zasilanie jak i przetwarzanie) byłoby dużo wygodniejsze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHC2000 Wireless Headphone

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