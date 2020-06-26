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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka s potlačením šumu

SHB8850NC/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Více zvuku, méně hluku

Žádné kabely, žádný hluk, žádné kompromisy. Ponořte se do hudby s pokročilou technologií aktivního potlačení hluku ActiveShield™. Připojte se bezdrátově pomocí párování NFC jedním klepnutím, vychutnejte si hudbu a organizujte si hovory pomocí chytrého ovládání na polstrování.

Zobrazit všechny výhody

bezdrátově

Více zvuku, méně hluku

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Kompaktní skládací

Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé pohodlné nošení

Měkké ergonomické náušníky pro dlouhodobé pohodlné nošení

Kompaktní skládání pro snadné přenášení a skladování

Kompaktní skládání pro snadné přenášení a skladování

Díky kompaktní skládací konstrukci jde o dokonalého společníka na cesty.

Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.

Funkce Multi-point umožní přehrávat hudbu a telefonovat na dvou přístrojích současně.

Funkce Multi-point vám umožní připojit sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma zařízením s aktivní technologií Bluetooth. Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno telefonovat.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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