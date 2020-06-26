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Ukončeno
SHB8850NC/00
Více zvuku, méně hluku
Žádné kabely, žádný hluk, žádné kompromisy. Ponořte se do hudby s pokročilou technologií aktivního potlačení hluku ActiveShield™. Připojte se bezdrátově pomocí párování NFC jedním klepnutím, vychutnejte si hudbu a organizujte si hovory pomocí chytrého ovládání na polstrování.
32mm reproduktory / uzavřená
Na uši
Měkké polstrování sluchátek
Kompaktní skládací
Díky kompaktní skládací konstrukci jde o dokonalého společníka na cesty.
Funkce Multi-point vám umožní připojit sluchátka Philips Bluetooth současně ke dvěma zařízením s aktivní technologií Bluetooth. Jednoduše obě zařízení spárujte a užívejte si filmy i hudbu – a mezitím můžete snadno telefonovat.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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