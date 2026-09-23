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Ukončeno
SHB4805RG/00
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Vychutnejte si hmotnost a lehkost bez překážejících drátů. Bezdrátová sluchátka Philips Flite Everlite kombinují styl a jednoduchost při každodenním používání. Kompaktní a mimořádně lehké provedení pro kvalitní zvuk za každé situace.
32mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
S 12 hodinami přehrávání máte dost energie pro celodenní přehrávání hudby.
Spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí technologie Bluetooth a užívejte si svobodný poslech křišťálově čisté hudby i volání – bez nepohodlných kabelů.
Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí pět minut nabíjení a můžete hodinu přehrávat.
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