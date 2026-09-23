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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4805RG/00

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Vychutnejte si hmotnost a lehkost bez překážejících drátů. Bezdrátová sluchátka Philips Flite Everlite kombinují styl a jednoduchost při každodenním používání. Kompaktní a mimořádně lehké provedení pro kvalitní zvuk za každé situace.

Zobrazit všechny výhody

Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Nabíjecí baterie nabízí až 12 hodin přehrávání.

Nabíjecí baterie nabízí až 12 hodin přehrávání.

S 12 hodinami přehrávání máte dost energie pro celodenní přehrávání hudby.

Bluetooth 4.1 a podpora HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth 4.1 a podpora HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Spárujte své chytré zařízení se sluchátky pomocí technologie Bluetooth a užívejte si svobodný poslech křišťálově čisté hudby i volání – bez nepohodlných kabelů.

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí pět minut nabíjení a můžete hodinu přehrávat.

Technické specifikace

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