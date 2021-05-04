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Ukončeno
SHB4805DC/00
Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.
Vychutnejte si hmotnost a lehkost bez překážejících drátů. Bezdrátová sluchátka Philips Flite Everlite kombinují styl a jednoduchost při každodenním používání. Kompaktní a mimořádně lehké provedení pro kvalitní zvuk za každé situace.
32mm reproduktory / uzavřená
Přes uši
Měkké polstrování sluchátek
Plochá skládací
Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.
Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí pět minut nabíjení a můžete hodinu přehrávat.
Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.
3.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Výhody
Zvuk. Baterie
Nevýhody
Konektor on / off
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum použití 2020-05-04
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Datum použití 2020-05-04
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