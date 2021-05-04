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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

SHB4805DC/00

3

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

Vychutnejte si hmotnost a lehkost bez překážejících drátů. Bezdrátová sluchátka Philips Flite Everlite kombinují styl a jednoduchost při každodenním používání. Kompaktní a mimořádně lehké provedení pro kvalitní zvuk za každé situace.

Zobrazit všechny výhody

Sluchátka překonávající gravitaci

Mimořádně lehké. Skvělý zvuk.

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Přes uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Dálkové ovládání pro hovory handsfree a hudbu

Snadno ovladatelné dálkové ovládání umožňuje pozastavovat/spouštět hudbu a přijímat hovory jediným stisknutím tlačítka.

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut

Technologie rychlého nabíjení během pěti minut zajistí rychlý příkon energie, když se baterie vybíjí. Stačí pět minut nabíjení a můžete hodinu přehrávat.

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm reproduktory pro čistý zvuk

Vysoce výkonné 32mm skloněné reproduktory zajišťují čistý, zřetelný zvuk a hluboké, bohaté basy.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Výhody

Zvuk. Baterie

Nevýhody

Konektor on / off

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum použití 2020-05-04

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Datum použití 2020-05-04

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