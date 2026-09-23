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  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!
  • Malý prostor. Obrovský obraz!

Screeneo UL5 SmartDomácí projektor

SCN355/INT

Malý prostor. Obrovský obraz!

Projektor Screeneo UL5 se třemi lasery a ultrakrátkou projekční vzdáleností zajistí obraz ve Full HD rozlišení s HDR10 a barevnou přesností REC2020 až na 80" obrazu*. Předinstalované aplikace, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth.

Zobrazit všechny výhody

Malý prostor. Obrovský obraz!

  • Ultrakrátká projekční vzdálenost, 100''

  • Full HD se 108 % REC2020

  • Systém LuminOS, vestavěné aplikace

  • Vysoce kompaktní

Zvuk stereofonních reproduktorů

Zvuk stereofonních reproduktorů

Vylepšete svůj zážitek ze sledování se zabudovanými reproduktory 2 x 3 W projektoru Screeneo UL5 Smart. Reproduktory nabízejí vyvážený zvukový výstup, který doplní obraz pro ideální divácký zážitek. Chcete ještě více zvuku? Stačí k zařízení Screeneo UL5 Smart připojit externí reproduktor Bluetooth!

Systém LuminOS s aplikacemi

Systém LuminOS s aplikacemi

Ponořte se do vesmíru neomezené zábavy s projektorem Screeneo UL5 Smart, poháněným naším pokročilým systémem LuminOS, založeným na systému Android. Projektor je připraven na okamžité použití díky vašim oblíbeným aplikacím, jako je Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ a další, předinstalovaným v zařízení. Mějte multimediální svět na dosah ruky, a to vše jednoduše a pohodlně s projektorem Screeneo UL5 Smart.

Všestranné připojení

Všestranné připojení

Odemkněte možnosti všestranného připojení s projektorem Screeneo UL5 Smart. Díky portům HDMI 2.1, USB-A a USB-C bude připojení herních konzolí, Apple TV nebo satelitních přijímačů hračka. Použijte napájecí port USB-A ke snadnému připojení zařízení Amazon Fire Stick. Port USB-C zase napájí projektor a umožňuje snadné připojení notebooků, chytrých telefonů nebo tabletů. Screeneo UL5 Smart snadno zajistí zábavu s nekonečnými možnostmi připojení.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

  2. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. APLIKACE: Je vyžadováno internetové připojení. Může dojít k účtování předplatného či datového připojení. Aplikace a rozhraní se mohou změnit bez předchozího upozornění. Před použitím je vyžadován souhlas s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů. Některé služby jsou dostupné až po registraci a stanovení předplatného.