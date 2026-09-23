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SCN355/INT
Malý prostor. Obrovský obraz!
Projektor Screeneo UL5 se třemi lasery a ultrakrátkou projekční vzdáleností zajistí obraz ve Full HD rozlišení s HDR10 a barevnou přesností REC2020 až na 80" obrazu*. Předinstalované aplikace, dvoupásmová Wi-Fi a Bluetooth.
Ultrakrátká projekční vzdálenost, 100''
Full HD se 108 % REC2020
Systém LuminOS, vestavěné aplikace
Vysoce kompaktní
Vylepšete svůj zážitek ze sledování se zabudovanými reproduktory 2 x 3 W projektoru Screeneo UL5 Smart. Reproduktory nabízejí vyvážený zvukový výstup, který doplní obraz pro ideální divácký zážitek. Chcete ještě více zvuku? Stačí k zařízení Screeneo UL5 Smart připojit externí reproduktor Bluetooth!
Ponořte se do vesmíru neomezené zábavy s projektorem Screeneo UL5 Smart, poháněným naším pokročilým systémem LuminOS, založeným na systému Android. Projektor je připraven na okamžité použití díky vašim oblíbeným aplikacím, jako je Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ a další, předinstalovaným v zařízení. Mějte multimediální svět na dosah ruky, a to vše jednoduše a pohodlně s projektorem Screeneo UL5 Smart.
Odemkněte možnosti všestranného připojení s projektorem Screeneo UL5 Smart. Díky portům HDMI 2.1, USB-A a USB-C bude připojení herních konzolí, Apple TV nebo satelitních přijímačů hračka. Použijte napájecí port USB-A ke snadnému připojení zařízení Amazon Fire Stick. Port USB-C zase napájí projektor a umožňuje snadné připojení notebooků, chytrých telefonů nebo tabletů. Screeneo UL5 Smart snadno zajistí zábavu s nekonečnými možnostmi připojení.
Recenze
Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
APLIKACE: Je vyžadováno internetové připojení. Může dojít k účtování předplatného či datového připojení. Aplikace a rozhraní se mohou změnit bez předchozího upozornění. Před použitím je vyžadován souhlas s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů. Některé služby jsou dostupné až po registraci a stanovení předplatného.