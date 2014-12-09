Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Dny zdraví přináší slevy až 40 %
Ukončeno
Větší pohoda při krmení na cestách
Sada Philips Avent pro krmení na cestách obsahuje jednu velkou dělenou jídelní misku, dvě vyjímatelné nádobky, integrovanou dětskou lžičku a přísavnou podložku, která zabraňuje rozlití. Dokonalý společník na cesty pro každou maminku v pohybu.
Cestovní sada
Cestovní sada na krmení Philips Avent obsahuje jednu velkou dělenou jídelní misku s víkem a dvě vyjímatelné samostatné nádobky s víčky, které se dokonale hodí pro svačinky nebo malé porce stravy
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.