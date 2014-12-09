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Ukončeno

Philips AventSada Avent pro krmení na cestách 6m+

SCF724/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Větší pohoda při krmení na cestách

Sada Philips Avent pro krmení na cestách obsahuje jednu velkou dělenou jídelní misku, dvě vyjímatelné nádobky, integrovanou dětskou lžičku a přísavnou podložku, která zabraňuje rozlití. Dokonalý společník na cesty pro každou maminku v pohybu.

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Optimalizováno pro krmení na cestách

Větší pohoda při krmení na cestách

  • Cestovní sada

Cestovní sada na krmení

Cestovní sada na krmení Philips Avent obsahuje jednu velkou dělenou jídelní misku s víkem a dvě vyjímatelné samostatné nádobky s víčky, které se dokonale hodí pro svačinky nebo malé porce stravy

Kvalitní víčka, která zabrání rozlití a zajistí čistotu nádoby

Kvalitní víčka, která zabrání rozlití a zajistí čistotu nádoby

Včetně integrované dětské lžičky a podložky s přísavkou

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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