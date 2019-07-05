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Ukončeno
Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení
Dělený talíř Philips Avent SCF702/00 pro batolata vychází vstříc fázím vývoje vašeho dítěte
White
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.