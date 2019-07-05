VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Dny zdraví přináší slevy až 40 %

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání

Ukončeno

Philips AventDělený talíř pro batolata od 12 měsíců

SCF702/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

Dělený talíř Philips Avent SCF702/00 pro batolata vychází vstříc fázím vývoje vašeho dítěte

Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Talíř určený pro batolata

Povzbuzuje k jídlu díky zábavnému učení

  • White

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

Vyvinuto ve spolupráci s předním dětským psychologem

0 % BPA

Vhodné do mikrovlnné trouby

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024. 