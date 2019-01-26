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Ukončeno
Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
Univerzální skladovací systém Philips Avent šetří prostor a byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Umožňuje použít stejný pohárek na skladování mateřského mléka i dětské stravy. Je vhodný pro všechny odsávačky a dudlíky Philips Avent.
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
Mateřské mléko
Snadné označení pohárků vám pomůže sledovat data a jejich obsah.
Pomocí adaptéru odsajte mléko a stejný pohárek použijte pro nakrmení.
Pohárky Philips Avent lze skladovat v ledničce nebo mrazničce a mýt v myčce
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5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer