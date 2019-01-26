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Ukončeno

Philips Avent VIAAvent Krmicí systém

SCF610/05

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování

Univerzální skladovací systém Philips Avent šetří prostor a byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Umožňuje použít stejný pohárek na skladování mateřského mléka i dětské stravy. Je vhodný pro všechny odsávačky a dudlíky Philips Avent.

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Značka doporučovaná maminkami po celém světě*

Úložný pohárek na mléko

Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování

  • Mateřské mléko

Snadné uspořádání

Snadné uspořádání

Snadné označení pohárků vám pomůže sledovat data a jejich obsah.

Vhodný pro všechny odsávačky a dudlíky Philips Avent

Pomocí adaptéru odsajte mléko a stejný pohárek použijte pro nakrmení.

Pro použití v ledničce nebo mrazničce

Pohárky Philips Avent lze skladovat v ledničce nebo mrazničce a mýt v myčce

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu