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Ukončeno
SCF609/01
Hygiena na cestách
Tento hrneček s větším průtokem Philips Avent je ideální pro aktivní batolata. Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije. Hrneček má odklápěcí víčko a šikovnou postranní sponu pro připevnění k opasku nebo kočárku.
340 ml
Hubička Sport pro batolata od 18 měsíců
Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.
Recenze
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.