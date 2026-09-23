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Ukončeno

Philips AventHrneček Avent s obrázky

SCF609/01

Hygiena na cestách

Tento hrneček s větším průtokem Philips Avent je ideální pro aktivní batolata. Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije. Hrneček má odklápěcí víčko a šikovnou postranní sponu pro připevnění k opasku nebo kočárku.

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Nevylévá se, hrneček s větším průtokem

Hygiena na cestách

  • 340 ml

  • Hubička Sport pro batolata od 18 měsíců

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro pohodlí lze všechny součásti mýt v myčce

Pro zachování hygieny lze celý hrneček sterilizovat

Pro zachování hygieny lze celý hrneček sterilizovat

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 