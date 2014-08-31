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Ukončeno

Philips AventHrneček pro batolata

SCF604/11

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Hygiena na cestách

Tento hrneček s větším průtokem Philips Avent je ideální pro aktivní batolata. Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije. Hrneček má odklápěcí víčko a šikovnou postranní sponu pro připevnění k opasku nebo kočárku.

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Nerozlévá se, větší průtok

Hygiena na cestách

  • 340 ml

  • Hubička Sport pro batolata od 18 měsíců

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.

Větší průtok a hubička s ochranou proti okousání

Větší průtok a hubička s ochranou proti okousání

Hubička je navržena tak, aby byla odolná vůči okousání, měla větší průtok a hrneček měl větší kapacitu pro aktivní kojence

Odklápěcí víčko udržuje hubičku čistou

Odklápěcí víčko udržuje hubičku čistou

Odklápěcí víčko vždy zajišťuje hygienickou čistotu hubičky doma i na cestách.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 