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Ukončeno
Hygiena na cestách
Tento hrneček s větším průtokem Philips Avent je ideální pro aktivní batolata. Je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije. Hrneček má odklápěcí víčko a šikovnou postranní sponu pro připevnění k opasku nebo kočárku.
340 ml
Hubička Sport pro batolata od 18 měsíců
Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.
Hubička je navržena tak, aby byla odolná vůči okousání, měla větší průtok a hrneček měl větší kapacitu pro aktivní kojence
Odklápěcí víčko vždy zajišťuje hygienickou čistotu hubičky doma i na cestách.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF604/11 Kubek dla dziecka
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