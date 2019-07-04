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Ukončeno

Philips AventHrneček pro batolata

SCF602/22

2.5

| (4) Recenze

Hygiena na cestách

Nácvik pití je s hrnečky pro batolata řady Philips Avent snadný. Odklápěcí víčko umožňuje udržovat hubičku neustále čistou, dokonce i na cestách. Hrneček je neuvěřitelně odolný proti rozlití, i když s ním dítě třese nebo hází – a přesto se z něj snadno pije.

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Snadné popíjení bez rozlití

Hygiena na cestách

  • 260ml x 2

  • Tvrdá hubička od 12 měsíců

  • s držadly

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Hubička s ochranou proti rozlití s patentovaným ventilem

Patentovaný ventil kontroluje tok a předchází rozlití, a to i tehdy, je-li hrneček otočen nebo ponechán na boku.

Hubička pro děti od 12 měsíců

Hubička pro děti od 12 měsíců

Hubička pro děti s ochranou proti okousání, aby dítě mohlo pít s jistotou, ideální pro dobu prořezávání zoubků

Držadla jsou přizpůsobena pro pohodlné držení malými ručičkami

Držadla jsou přizpůsobena pro pohodlné držení malými ručičkami

Držadla jsou speciálně přizpůsobena pro pohodlné držení malými ručičkami. Držadla lze snadno nasadit nebo sejmout, takže hrnečky lze používat s i bez oušek.

Technické specifikace

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Recenze

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2.5

z 5

4

Recenze

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/22 Дитяча чашка

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd, funkcjonalność słaba.

Posiadałam produkt Kubek Philips AVENT. Miałam problemy, ponieważ napój wyciekał z kubka. Jego funkcjonalność oceniam jako słabą, ponieważ nie spełnia najważniejszej funkcji - czyli takiej, że powinien to być kubek niekapek.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

22/07/2012

Polska

Polska

Nie spełnia swojej głównej funkcji

Kubek wygląda bardzo fajnie ale odkąd go kupiłam jestem strasznie z niego niezadowolona ponieważ powinien nazywać się kubek kapek lub lejek. Bardzo się cieszę że znalazłam tą stronę i mogłam się podzielić moją opinią może to pozwoli firmie philips w przyszłosci poprawić ten produkt.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF602/12 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 