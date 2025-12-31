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  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku
  • Zůstaňte miminku nablízku

Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD863/26

Zůstaňte miminku nablízku

Od odpoledního odpočinku až po noční kontroly – dětská videochůvička Philips Avent vám umožní zůstat v kontaktu díky živému 4,5" displeji, baterii s výdrží po celou noc, obousměrnému zvuku a nočnímu vidění. Není potřeba připojení k internetu. Budete mít jedno jednoduché a bezpečné připojení.

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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Jednoduché. Bezpečné. Vždy připojené​

Zůstaňte miminku nablízku

  • 4,5" obrazovka s vysokým rozlišením

  • Kamera s rozlišením HD

  • Certifikovaná kybernetická bezpečnost od společnosti DEKRA

  • Připojení bez internetu

Velká 4,5" obrazovka s živými barvami a ostrými detaily

Velká 4,5" obrazovka s živými barvami a ostrými detaily

Využijte čas, kdy vaše miminko spí, naplno s vědomím, že se kdykoli můžete podívat, jak se má – v živých detailech. Křišťálově čistý 4,5" displej vám navíc pomůže cítit se mu nablízku a zůstat ve spojení.

Kamera s HD rozlišením, nočním viděním a 4× zoomem

Kamera s HD rozlišením, nočním viděním a 4× zoomem

Při slabém osvětlení se HD kamera automaticky přepne do režimu nočního vidění, takže své děťátko vždy uvidíte jasně. Chcete zahlédnout ten ospalý úsměv? Použijte 4× zoom.

Certifikace DEKRA – nejvyšší standard kybernetické bezpečnosti

Certifikace DEKRA – nejvyšší standard kybernetické bezpečnosti

Naše monitorovací zařízení má certifikaci DEKRA, což zaručuje, že splňuje nejvyšší světové bezpečnostní standardy. Díky tomu můžete chvíle se svým děťátkem trávit v naprostém bezpečí a soukromí.

Technické specifikace

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu