Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
SCD863/26
Zůstaňte miminku nablízku
Od odpoledního odpočinku až po noční kontroly – dětská videochůvička Philips Avent vám umožní zůstat v kontaktu díky živému 4,5" displeji, baterii s výdrží po celou noc, obousměrnému zvuku a nočnímu vidění. Není potřeba připojení k internetu. Budete mít jedno jednoduché a bezpečné připojení.
60 dní záruka vrácení peněz
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
4,5" obrazovka s vysokým rozlišením
Kamera s rozlišením HD
Certifikovaná kybernetická bezpečnost od společnosti DEKRA
Připojení bez internetu
Využijte čas, kdy vaše miminko spí, naplno s vědomím, že se kdykoli můžete podívat, jak se má – v živých detailech. Křišťálově čistý 4,5" displej vám navíc pomůže cítit se mu nablízku a zůstat ve spojení.
Při slabém osvětlení se HD kamera automaticky přepne do režimu nočního vidění, takže své děťátko vždy uvidíte jasně. Chcete zahlédnout ten ospalý úsměv? Použijte 4× zoom.
Naše monitorovací zařízení má certifikaci DEKRA, což zaručuje, že splňuje nejvyšší světové bezpečnostní standardy. Díky tomu můžete chvíle se svým děťátkem trávit v naprostém bezpečí a soukromí.
Recenze