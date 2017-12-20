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Ukončeno
Snadná kombinace s kojením
Dárková sada Slon pro děvčátka je ideální dárek pro maminky a jejich milovaná děťátka. Praktická sada obsahuje lahev Natural, dvě šidítka a sponu na šidítko.
1 Natural
260 ml
Dudlík pro pomalý průtok
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.
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5.0
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Kingusiaaa32
20/12/2017
Polska
Butelka najlepsza w swoim rodzaju.
Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem
amandzix
31/12/2016
Polska
to wspaniała butelka
to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy
Niki12345
23/10/2019
Magyarország
Szép motívum.
Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Ajándékcsomag
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Ajándékcsomag