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Ukončeno

Philips AventStylová dárková sada

SCD628/01

5

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snadná kombinace s kojením

Dárková sada Slon pro děvčátka je ideální dárek pro maminky a jejich milovaná děťátka. Praktická sada obsahuje lahev Natural, dvě šidítka a sponu na šidítko.

Zobrazit všechny výhody

Sada lahev, šidítko a spona na šidítko

Snadná kombinace s kojením

  • 1 Natural

  • 260 ml

  • Dudlík pro pomalý průtok

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/12/2017

Polska

Polska

Butelka najlepsza w swoim rodzaju.

Dziecko chetnie siega po buteleczkę. Gdy łapie rączka nie zeslizguje sie. Kolorystyka super. Kolorowe sloniki nie raża w oczka. Polecam kazdej Mamie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Zestaw upominkowy z wzorem

31/12/2016

Polska

Polska

to wspaniała butelka

to bardzo dobra butelka która powoduje dużo zalet a w zasadzie same zalety moje dziecko wcześniej za nim zaczeliśmy używać butelki filips miewało kolki a to najgorsze co może być płacze i nie wiesz co zrobić ale pojawiła się ta wspaniała butelka teraz nie wyobrażam sobie zamienić ją na jakoś inna naprawde polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD628/01 Zestaw „Szczęśliwe słoniki” fioletowo-różowy

23/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szép motívum.

Csak Aventes termékeket használok. Ez a cumisüveg a kisfiam kedvence az elefántok miatt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Ajándékcsomag

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD627/01 Ajándékcsomag

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu