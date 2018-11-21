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Ukončeno
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Tato dárková sada Philips Avent Classic+ se dodává s průhlednou 125ml lahví Classic+, zdobenou 260ml lahví Classic+ a dvěma zdobenými dudlíky s doplňujícími zvířecími motivy.
Kojenecké lahve, šidítka
260 ml
125 ml
0m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Roxana990
21/11/2018
România
Biberoanele avent
Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
Ramona29
03/07/2018
România
Recenzia din campania philips avent
Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
Cata93
02/07/2018
România
Extraordinar
Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.