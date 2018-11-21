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Ukončeno

Philips AventDárková sada Classic+

SCD374/01

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Tato dárková sada Philips Avent Classic+ se dodává s průhlednou 125ml lahví Classic+, zdobenou 260ml lahví Classic+ a dvěma zdobenými dudlíky s doplňujícími zvířecími motivy.

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Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • Kojenecké lahve, šidítka

  • 260 ml

  • 125 ml

  • 0m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

21/11/2018

România

România

Biberoanele avent

Bună ziua, sunt f mulțumită de produsele Philips, am comandat biberoanele avent pt nou nascut și Suzetele , sunt la al 2 Lea copil, și am ales tot aceleași produse avent, fiindcă contează calitatea și nu cantitatea.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

03/07/2018

România

România

Recenzia din campania philips avent

Cele mai bune produse( suzeta si sticluta )pentru bebelușii,am încercat si alte firme dar singurele pe care le-a acceptat au fost cele de la avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

02/07/2018

România

România

Extraordinar

Sunt biberoane foarte utile si practice... mie mia fost de un mare ajutor...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD374/01 Set cadou Classic+

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  3. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  4. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.